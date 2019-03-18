شكرا لقرائتكم تعرف موعد مغادرة بعثة الزمالك للجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر بعثة الفريق الزمالك، مطار الجزائر في الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، في طريقها للعودة الى القاهرة، بعد التعادل السلبي مع نصر حسين داي، في ختام الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية. Advertisements وتأهل الزمالك لدور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بتصدر قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط . يفقد الزمالك جهود الثنائى فرجانى ساسى وحميد أحداد ، فى مباراة الفريق الأبيض بذهاب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية بعد الحصول على الإنذار الثانى أمام نصر حسين داى الجزائرى، ليتأكد غيابهما عن المباراة الأولى للفريق الأبيض فى دور الثمانية من منافسات الكونفدرالية.

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