شكرا لقرائتكم طارق السيد: جروس يطبق في الزمالك مع يحدث مع ليفربول وبرشلونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد طارق السيد نجم الزمالك السابق، بفكر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض، بشأن عدم إجراء الكثير من التغييرات في تشكيل الفريق.
قال السيد في تصريحات تلفزيونية، إن ما يفعله جروس مع الزمالك يحدث في ليفربول وبرشلونة وريال مدريد في الولاية الأولى للفرنسي زين الدين زيدان.
وتابع أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يعتمد على تشكيل ثابت مع الفريق وقد يغير لاعب واحد فقط لكن باقي القوام ثابت دون تغيير، مشيرًا إلى أن بعض المدربين لديهم استراتيجية في عملهم.
وتحدث طارق السيد، عن مدرب الفريق كريستيان جروس، بعد تأهله لدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقال طارق : "جروس خبراته تزيد في أفريقيا مع مرور الوقت، وعدم إجراءه لتغييرات كثيرة في مباريات المجموعات ميزة كبيرة".
وأكمل : "الفريق أكثر مرونة معه وهذا ذكاء منه، فلم يعد هناك مشكلة في المراكز، وأي لاعب يشارك يؤدي بشكل جيد في أي وقت".
وأضاف : "مباراة بترو أتلتيكو لعبنا بدون محمود علاء وطارق حامد لكنه عادوا وفزنا، كذلك أيمن حفني غاب مباريات كثيرة وعاد مباراة النجوم ومنحنا نقاط الفوز".
يرى طارق السيد نجم الزمالك السابق، ان عمر السعيد سيكون التغيير الوحيد في تشكيل الزمالك امام المقاولون العرب في المباراة المقرر لها الاربعاء المقبل.
وقال: "المقاولون يقدم مستوى متميز مع النحاس خلال الفترة الاخيرة وبالتالي المباراة لن تكن سهله".
واردف : "لا اتوقع حدوث تغيير في تشكيل الابيض امام المقاولون العرب، باستثناء عمر السعيد بدلا من بوطيب بسبب انضمام الاخير لمنتخب المغرب".
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