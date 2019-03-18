شكرا لقرائتكم طارق السيد: جروس يطبق في الزمالك مع يحدث مع ليفربول وبرشلونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد طارق السيد نجم الزمالك السابق، بفكر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض، بشأن عدم إجراء الكثير من التغييرات في تشكيل الفريق.

قال السيد في تصريحات تلفزيونية، إن ما يفعله جروس مع الزمالك يحدث في ليفربول وبرشلونة وريال مدريد في الولاية الأولى للفرنسي زين الدين زيدان.

وتابع أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يعتمد على تشكيل ثابت مع الفريق وقد يغير لاعب واحد فقط لكن باقي القوام ثابت دون تغيير، مشيرًا إلى أن بعض المدربين لديهم استراتيجية في عملهم.