شكرا لقرائتكم طارق السيد: لن نفعل مثل غيرنا .. ومبروك للأهلي التأهل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص طارق السيد نجم الزمالك السابق، على تهنئة الأهلي بعبوره دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا وصعوده لربع النهائي.
قال السيد في تصريحات تلفزيونية: "لن نفعل مثل غيرنا، ونهنئ الأهلي بصعوده للدور ربع النهائي".
وفسر حديثه قائلًا: "فوجئت بظهور أحد النجوم السابقين في الأهلي وهو يسب الزمالك مع الجماهير في مباراة الزمالك ليس طرفًا فيها، هذا التصرف يثير الكثير من علامات الاستفهام ولا أتفهم ما حدث".
وأكد طارق السيد، أنه لا يشجع الأهلي خلال مبارياته، لكنه لا يتمنى خسارته مثلما يفعل البعض.
قال السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه يتمنى التوفيق للأهلي رغم عدم تشجيعه للفريق الأحمر، ولم يظهر في أي وسيلة إعلامية من قبل ويتمنى خسارة الأهلي أي مباراة.
والجدير بالذكر أن الأهلي صعد لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما صعد الزمالك لربع نهائي الكونفيدرالية.
وقال طارق السيد، أن الفريق الأبيض هو نادي القرن، بحكم عدد البطولات التي حصل عليها في القرن الماضي.
قال السيد: "لا شك لدي في ذلك، بحكم البطولات في القرن الماضي، الزمالك هو نادي القرن الحقيقي".
وحرص السيد على تهنئة نادي الزمالك وجماهيره بعبور الفريق مرحلة المجموعات للكونفيدرالية والصعود للدور ربع النهائي.
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