شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: الزمالك يدرس شراء طائرة خاصة خلال الفترة المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة نادى الزمالك السابق والمصاحب لبعثة الفريق الأبيض بالجزائر، أن الفريق يسعى الى الفوز بكل البطولات التى يشاركون فيها، مشددًا على أن الفريق بحاجة الى التماسك أكثر لحسم التتويج فى أى مسابقة.

أضاف أحمد مرتضى خلال تصريحات خاصة لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور: "سأتقدم بمقترح على مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور بالمشاركة فى شراء طائرة خاصة للفريق مع شركة الطيران التى تتعاون حاليا مع النادى على أن يتم وضع شعار النادى عليها كواحدة من أقوى المفاجآت السعيدة للجماهير.

وقال ان المقترح يهدف الى تخفيف أعباء تذاكر الطيران المتتالية من خلال استثمار الأموال بالكامل وتجميعها للمشاركة فى شراء الطائرة أو المشاركة فيها.