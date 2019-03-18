شكرا لقرائتكم مرتضى: مستعد أفتح مصنع الشتائم للأهلى والمبادئ رحلت مع صالح سليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الهجوم الذى تعرض له ناديه خلال مباراة الأهلى وشبيبة الساورة، متسائلًا: هل مبادئ الأهلى رحلت مع وفاة صالح سليم، موجهاً حديثه لرئيس الأهلى محمود الخطيب ومجلس الإدارة.

وأكد رئيس الزمالك أنه طرق أبواب كل الجهات السيادية والأمنية للحصول على ناديه، وسخر رئيس القلعة البيضاء من تكرار الشتائم قائلًا: "الجماهير تحصل على ندوات تثقيفية لتوجيه الشتائم لى والنادى".

وقال مرتضى منصور أن الأهلى يهاجم ابنائه لمجرد انتقادهم حصولهم على هدايا من المستشار تركى ال شيخ مثل مجدى عبد الغنى ومصطفى يونس.

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وأكد رئيس الزمالك أن لديه الاستعداد لفتح مصنع السباب والشتائم لو اراد مجلس إدارة النادى الأهلى التمادى فى أفعاله.

وحذر رئيس الزمالك مسئولى الأهلى من الاستمرار فى ذلك وتحديدًا محمد العدل مدير القناة قائلًا: "لن أصمت مجددًا على أفعالك فى القناة وأحترم اخواتك".

وأكد مرتضى منصور لجماهير الزمالك أنه لن يقبل مجددا الرد بنفس الطريقة التى يقوم بها جمهور الأهلى مؤكدًا تمسكه بالمبادئ التى يرسخها فى النادى.