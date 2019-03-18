شكرا لقرائتكم محمد عنتر: انتصارات الزمالك أهم من المشاركة أساسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عنتر لاعب نادى الزمالك أن الأبيض يخطو فى المباريات كل مرحلة على حدى.

أضاف محمد عنتر خلال تصريحات خاصة لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور أنه يتمنى التفويق للفريق فى المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب، مشددًا على انه لا يوجد فارق بين لاعب أساسى وآخر احتياطى وان الأمر فى النهاية يصب فى مصلحة النادى.

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وقال محمد عنتر أن اللاعبين يسعون الى تحقيق كافة الألقاب التى تمنى الجماهير نفسها بها خلال الموسم الحالى.

وتعادل الزمالك على نصر حسين داى وحسم تأهله للدور التالى للبطولة الكونفيدرالية الافريقية من بوابة صدارة المجموعة الرابعة للبطولة القارية الكبرى.