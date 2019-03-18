شكرا لقرائتكم باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا 3 - 1 فى الدورى الفرنسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سحق باريس سان جيرمان غريمه التقليدى أولمبيك مارسيليا، وهزمه 3-1، اليوم الأحد على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

أحرز أهداف باريس سان جيرمان بفوزه في هذا الكلاسيكو لنجمه الأرجنتيني آنخيل دي ماريا الذي صنع الهدف الأول لكيليان مبابي في الدقيقة 45+2، وسجل الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 55 و66، بينما سجل فالير جيرمان الهدف الوحيد للضيوف بالدقيقة 46.

رفع العملاق الباريسي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 47 نقطة في المركز الرابع، وتتعطل مسيرته التي استمرت 6 مباريات بدون هزيمة.

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وجهت رابطة الألتراس الخاصة بنادي باريس سان جيرمان، رسالة قاسية للاعبي الفريق خلال مباراة الكلاسيكو ضد أولمبيك مارسيليا، اليوم الأحد، في الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية أن رابطة الألتراس الباريسية تركت مقاعدها في حديقة الأمراء خاوية، ورفعت لافتة كبيرة تحمل عبارة: "لن ننسى" في إشارة للغضب العارم بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، بالخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي 1-3 في إياب دور الـ16.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الرابطة الباريسية عادت إلى أماكنها بعد ربع ساعة من بداية اللقاء، لتهتف: "باريس.. نحن هنا".

ويواجه لاعبو باريس سان جيرمان ومدربهم الألماني توماس توخيل انتقادات حادة بعد صدمة مانشستر يونايتد، وفشل العملاق الباريسي في عبور دور الـ16 للموسم الثالث على التوالي.