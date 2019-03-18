أخبار مانشستر يونايتد 18-3-2019 برشلونة يسعى لضم دى خيا وسولشاير يصف مباراته بالأسوأ...

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جدة - عمرو شويل وصف مدرب مانشستر يونايتد، أولى جونار سولشاير، هزيمة فريقه (1-2) أمام ولفرهامبتون واندرارز فى الدور ربع النهائى لكأس الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم بأنها الأداء الأسوأ للفريق خلال الأشهر الأربعة التى تولى فيها المسؤولية.

يصف مباراة فريقة امام ولفرهامبتون بالأسوأ

أخبار مانشستر يونايتد 18-3-2019 عن تصريح سولشاير، فى المؤتمر الصحفى عقب نهاية مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، حيث قال "افتقدنا العديد من الأشياء فى المباراة، كان أسوأ أداء لنا، إنها خطوة كبيرة للخلف، لم نتصرف جيداً بالكرة رغم أن أداءنا كان جيداً فى الشوط الأول، والكرة ليست فى حوزتنا".

وأضاف المدير الفنى لنادى مانشستر يونايتد، "لم ننجح أبداً فى وضع دفاعهم أو حارس مرماهم تحت ضغط، حصلنا على فرصتين لراشفورد لكن لم يكن هناك جودة كافية".

ورفض سولشاير الحديث عن فقدان مانشستر يونايتد للزخم، وكال المديح لولفرهامبتون الذى حقق إنجازاً آخر فى موسم لا ينسى شهد أيضاً الإطاحة بليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزى، والفوز على توتنهام هوتسبير وتشيلسى فى الدورى.

أخبار مانشستر يونايتد 18-3-2019 دى خيا في قائمة اهتمامات زيدان

دخل الإسبانى ديفيد دى خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، قائمة اهتمامات الفرنسى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بعد عودته مجدداً إلى القيادة الفنية للملكى خلفاً للأرجنتينى سانتياجو سولارى التى تمت إقالته مؤخراً بسبب سوء النتائج.

وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد، وضع دى خيا حارس مانشستر يونايتد فى قائمته لتدعيم صفوف الفريق الصيف المقبل، ورصد 75 مليون إسترلينى من ميزانية الصفقات التى حددتها إدارة النادى لحسم صفقة الحارس الإسبانى.

وأوضحت الصحيفة أن دى خيا من أول الأسماء التي يريد زيدان إعادة بناء الفريق عليها، من أجل العودة إلى القمة في الموسم الجديد، عقب تراجع النتائج وخسارة الألقاب خلال الموسم الجارى.

أكدت الصحيفة أن المدرب الفرنسى غير معجب بأداء الحارس البلجيكي تيبو كورتوا مع ريال مدريد، لذا بدأ البحث عن بديل مبكراً.

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ودفع مدرب ريال مدريد بالحارس الكوستاريكى كيلور نافاس فى التشكيل الأساسى بمباراة سيلتا فيجو والتى تعد الأولى للمدرب الفرنسى فى ولايته الثانية، واحتفظ بكورتوا على مقاعد البدلاء.

ويعاني دي خيا حاليًا من أزمة بشأن تجديد عقده مع اليونايتد، والذى ينتهى فى الموسم المقبل، حيث إن الحارس لم يوافق حتى الآن على تقاضى 350 ألف إسترلينى كراتب أسبوعى بالعقد الجديد.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وبرشلونة في دوري ابطال اوروبا

تضمنت أخبار مانشستر يونايتد 18-3-2019 عن قرعة ربع نهائى دورى أبطال أوروبا التى اسفرت عن مواجهات نارية، حيث يلتقى برشلونة مع مانشستر يونايتد وليفربول مع بورتو ويوفنتوس مع أياكس ومانشستر سيتى مع توتنهام.

وسيحل برشلونة ضيفًا على مانشستر يونايتد فى أولد ترافورد يوم 10 أبريل، ثم تقام مباراة الإياب يوم 16 من الشهر نفسه على ملعب كامب نو.

يمتلك الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم برشلونة، رقمًا سلبيًا فى دورى أبطال أوروبا قبل مواجهة مانشستر يونايتد فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

وغاب النجم الأرجنتينى ميسى عن التهديف فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا فى المواسم الأربع الماضية، حيث يرجع هدفه الأخير فى ربع النهائى إلى عام 2013 عندما سجل فى تعادل برشلونة وباريس سان جيرمان 2/2 وخاض بعدها 11 مباراة فى هذا الدور فشل فى زيارة شباك المنافسين حتى الموسم الذى توج فيه برشلونة باللقب عام 2015.

يعانى برشلونة بشكل عام فى مباريات ربع النهائى خاصة بالسنوات الأخيرة، حيث ودع الفريق البطولة فى آخر 3 نسخ من ربع النهائى على يد أتلتيكو مدريد وروما ويوفنتوس.

اما عن مواجهات الفريقين فكان آخر مواجهة للفريقين فى نهائى دورى أبطال أوروبا مند 8 سنوات فى عام 2011 وشهدت هذه المواجهة كثير من الاهداف حيث تعادل الفريقين بنفس النتيجة 3-3 فى مباراة الذهاب والاياب، وبفضل هدف بول سكولز وصل الشياطين الحمر إلى النهائى وعادوا بالكأس من أمام تشيلسى. تغلب يونايتد أيضا على برشلونة فى نهائى كأس الكؤوس عام 1991، وخسر فى نهائى ويمبلى عام 2009.