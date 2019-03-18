شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: الزمالك الملكى العظيم يستحق كل البطولات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم اسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك التهنئة للجماهير البيضاء عقب التأكد من تأهل الفريق كتصدر للمجموعة الرابعة لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية.

وكتب اسماعيل يوسف عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " مبرووووك حمهورنا الملكي العظيم. تستحقون كل البطولات".

وصاحب التويتة التى قام بها تيجانا الكرة المصرية صورة تجمعه وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق.

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وتأهل الزمالك إلى ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد نهاية الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية بمباراتى الزمالك ونصر حسين داى التى أقيمت على استاد 5 يوليو بالجزائر ولقاء جورماهيا الكينى مع بترو أتلتيكو الأنجولى الذى أقيم فى العاصمة الكينية "نيروبى".

سيلتقى الزمالك فى ربع النهائى مع واحداً من الفرق الثلاثة التالية:"حسنية أغادير المغربى، النجم الساحلى التونسى، نكانا الزامبى"، حيث سيعد الفريق الوحيد الذى يتجنب الفريق الأبيض مواجهته هو جورماهيا الكينى الصاعد معه من نفس مجموعته.

جاء مشوار الزمالك فى المجموعة بدايته من كينيا بالهزيمة من جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل مرتين على ملعبه فى برج العرب بنتيجة 1 / 1 أمام نصر حسين داى وبترو أتلتيكو على الترتيب ثم تحقيق الفوز الأول فى أنجولا أمام بترو أتلتيكو بهدف نظيف ثم الفوز على جورماهيا فى برج العرب برباعية نظيفة وجاءت النهاية اليوم بمواجهة نصر حسين داى الجزائرى والتى انتهت بالتعادل السلبى.