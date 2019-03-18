شكرا لقرائتكم فتحى مبروك يكشف سر حزنه من إدارة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلى إنه يعمل حبا فى الكيان ولكنه يحزن عندما يحقق بطولات للقلعة الحمراء وينتهى الأمر برحيله بسبب تواجده المؤقت على رأس القيادة الفنية.

أضاف مبروك خلال حوراه لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير:" بحترم إدارة النادى الأهلى لأنهم صريحين معى وكانوا يبلغونى أن سأدرب الأهلى مؤقتا وكنت لا أستطيع ان أقول لهم لا" موضحا أنه عندما عرض عليه منصب قطاع الناشئين فى الفترة الحالية لم يتردد لحظة فى قبوله.

تابع مدير قطاع الناشئين بالنادى الأهلى :" حققت بطولات كمدرب مع القلعة الحمراء في قطاع الناشئين ومع الفريق الأول وأنا في خدمة النادي".