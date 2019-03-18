شكرا لقرائتكم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد المايسترو فرجانى ساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل الحساب الرسمى لنادى الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بعيد ميلاد فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الذى يتزامن اليوم الأثنين. ويعد فرجانى ساسى لاعب المنتخب التونسى من مواليد 18 مارس عام 1992 أى أنه يحتفل بعيد ميلاده السابع والعشرين. Advertisements ويلقب اللاعب الدولى بمايسترو نادى الزمالك لما يقدمه من تأثير قوى فى خط منتصف الفريق الأبيض والذى يساهم بشكل كبير فى استعادة مدرسة الفن والهندسة للقلعة البيضاء. وكتب الزمالك عبر حسابه الرسمى: " يوافق اليوم ذكرى ميلاد مايسترو الزمالك التونسي فرجاني ساسي، كل عام وأنت بخي".

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