شكرا لقرائتكم أمير عزمى يوجه رسالة شديدة اللهجة لشادى محمد: هاتشتم هانشتم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير عزمى مجاهد المدرب العام لنادى الزمالك رسالة قاسية الى شادى محمد كابتن الأهلى السابق الذى سبق وأن شارك فى السباب الذى تعرض له النادى خلال مباراة القلعة الحمراء وشبيبة الساورة.

أضاف أمير عزمى خلال تصريحات خاصة لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور: "مش ها نصمت على الاساءة لنادينا خاصة عندما تأتى من لاعب محسوب يعتبر كابتن للنادى الأهلى مؤكدًا: "هاتشتم هانشتم".

وقال مدرب الزمالك: ليس لائقا أن يشارك شادى محمد فى السباب ضد نادى الزمالك ولن نصمت خلال الفترة المقبلة لأننا لسنا عجزة عن الدفاع لنادينا لأنه واحد من اكبر أندية القارة الافريقية.

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وأوضح أمير عزمى ان الزمالك واللاعبين عليهم استيعاب الدرس الخاص بعدم الاستهتار بالمباريات التى يخوضها الفريق فى بداية مشوار دور المجموعات مثلما حدث.

وقال مدرب عام الزمالك ان الأبيض استطاع التغلب على الظروف الصعبة التى وضع نفسه فيها بمساندة مجلس إدارة النادى وتوفير كل السبل الخاصة بدعم الفريق.