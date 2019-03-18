شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد يوم 18-3-2019 الأمن يزيل لافتات ضد بيريز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى الجديد لفريق ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة للفوز الذى حققه على سيلتا فيجو 2-0، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى الجولة الـ28 من الدورى الإسبانى، فى أولى مبارياته مع الفريق.

أخبار ريال مدريد يوم 18-3-2019 تصريح زيدان عقب مباراة سيلتا فيجو

قال زيدان فى المؤتمر الصحفى عقب اللقاء،"حققنا نتيجة جيدة وهو ما كنا نبحث عنه، لقد كان الشوط الأول معقدًا للجميع، وفى الثانى قمنا بعمل أفضل كثيرًا".

تابع زيدان حديثه، قائلا "لقد كان أمامنا تحدٍ هو الفوز ونجحنا بذلك، أنا سعيد من أجل إيسكو ومن أجل جميع اللاعبين، أهم شىء نقوم به بعد الحصة التدريبية هو تحقيق الفوز".

وواصل المدير الفنى قائلا "عندما لا تكون لدينا الكرة، علينا أن نركض أكثر أمامنا أسبوعين للعمل مع غالبية اللاعبين خلال فترة التوقف للأجندة الدولية وسنستفيد من ذلك، حالة مارسيلو مماثلة لكيلور، الأمر لا يتعلق بكورتوا، ريجيلون أو أى لاعب شارك مكان إيسكو، ما أرغب به هو أن يستعيد جميع اللاعبين كامل إمكانياتهم".

وأكمل زيدان حديثه، قائلا "لا أعتقد أن المدربين السابقين ظنوا أن اللعب بالشباب أهم، لن أخوض فى ذلك، أنا أعول على اللاعبين وأظهروا ذلك اليوم".

وأردف زيدان، قائلا "أنا سعيد، لقد لعب الخصم بطريقة جيدة لكننا آمنا بقدرتنا على الفوز وحصدنا النقاط الثلاث لا أفكر فى المستقبل، فقط فى ما تبقى لدينا من الموسم، فى الموسم المقبل ستكون هناك تغييرات فى تشكيلة الفريق لكن الآن لن أفكر فى من يجب أن يبقى أو يرحل".

ملخص مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

جاءت أخبار ريال مدريد يوم 18-3-2019 عن اقتناص ريال مدريد فوزا ثمينا فى الظهور الأول للمدرب الفرنسى العائد زين الدين زيدان على ضيفه فريق سيلتا فيجو بثنائية نظيفة، انتظر ريال مدريد حتى الدقيقة 62 من زمن المباراة، ليفتتح التسجيل عن طريق إيسكو، ونجح النجم الويلزى جاريث بيل فى إضافة الهدف الثانى بالدقيقة 77 من عمر اللقاء، بعد تلقيه تمريرة بينيه من البرازيلى مارسيلو، سددها بقوة على يمين حارس سيلتا فيجو.

ترتيب الدورى الإسبانى

فى أخبار ريال مدريد يوم 18-3-2019 وبعد الفوز الاخير رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 54 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الإسبانى، الذى يتصدره فريق برشلونة برصيد 63 نقطة، والذى يلعب غدا الأحد أمام مضيفه فريق ريال بيتيس.

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لافتات تهاجم رئيس ريال مدريد

وضمنت أخبار ريال مدريد يوم 18-3-2019 أنهوفقاً لما نشرته صحيفة "أس" الإسبانية، فإن عدداً قليلاً من جماهير ريال مدريد رفع لافتات ضد فلورنتينو بيريز فى مدرجات البرنابيو خلال مباراة سيلتا فيجو، طالبوه فيها بالرحيل عن النادى واتهموه بأنه السبب الرئيسى فى الموسم الكارثى للمرينجى.

وأوضحت الصحيفة أن لافتات مشجعى الريال كانت تحمل عنوان "اذهب الآن فلورنتينو"، والأخرى مكتوب عليها، "فلورنتينو مذنب"، فى اتهام واضح لرئيس الملكى بأنه السبب فى دمار النادى الموسم الجارى.

وأكدت الصحيفة أن أمن سانتياجو برنابيو وصل إلى المشجعين وقام بإخراجهم من المدرجات وإزالة اللافتات بعد انتهاء الشوط الأول.

أخبار ريال مدريد يوم 18-3-2019 دي خيا ضمن اهتمامات ريال مدريد

عاد الإسبانى ديفيد دى خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد إلى قائمة اهتمامات ريال مدريد، الخاصة بصفقات الميركاتو الصيفى المقبل.

ووفقًا لصحيفة (ميرور) البريطانية، فإن الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد خصص 75 مليون استرلينى من ميزانية الصفقات بالصيف المقبل، من أجل التعاقد مع دى خيا.

وأوضحت أن دى خيا من الأسماء التى يريد زيدان بناء الفريق عليها، للعودة إلى القمة فى الموسم الجديد، عقب تراجع النتائج وخسارة الألقاب هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان غير معجب بأداء الحارس البلجيكى تيبو كورتوا مع الميرنجي؛ ولذلك فإنه قرر البحث عن بديل له.

ودفع زيدان بالحارس الكوستاريكى كيلور نافاس فى التشكيل الأساسى بمباراة سيلتا فيجو التى تعد الأولى للمدرب الفرنسى فى ولايته الثانية.

ويعانى دى خيا حاليًا من أزمة بشأن تجديد عقده مع اليونايتد، والذى ينتهى فى الموسم المقبل، حيث إن الحارس لم يوافق حتى الآن على تقاضى 350 ألف إسترلينى كراتب أسبوعى بالعقد الجديد.