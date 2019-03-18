شكرا لقرائتكم زيزو الزمالك: ننافس على كل الألقاب التى نشارك فيها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد السيد زيزو نجم نادى الزمالك سعادته بالتواجد وسط كوكبة من النجوم فى الفريق الأبيض.
أضاف اللاعب المتألق خلال تصريحات خاصة لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور أن الدافع المقدم من زملائه خارج المستطيل أمثال ابراهيم حسن وكهربا وغيرهم كان لها الحافز الأكبر فى التألق.
أوضح اللاعب ان الفريق يسعى الى التتويج بكل البطولات التى يشاركون فيها، مبديًا تفائله بمستقبله مع الأبيض خاصة بعد حجز مكانة أساسية فى تشكيلة الفريق.
وقال اللاعب المنضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية أنه يسعى لنقل كل الخبرات التى حصل عليها فى البطولات الأوروبية لنادى الزمالك.
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