شكرا لقرائتكم إمام عاشور: تلقيت عروضًا من أندية القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد إمام عاشور، لاعب حرس الحدود، أن الفريق قدم مباراة جيدة امام الاتحاد السكندري، لكن التوفيق لم يكن بجانبهم.
وقال إمام خلال تصريحات تلفزيونية: "قدمنا مباراة جيدة أمام الاتحاد، وأهدرنا الفوز في أخر 30 ثانية، لكن لم يكن هناك توفيق".
وأكمل: "سأرحل إلى إسبانيا اليوم للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي".
وعن العروض المقدمة له: "هناك مفاوضات حدثت مع النادي وليس معي، ومن بينها عروض من أندية القمة".
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