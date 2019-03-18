شكرا لقرائتكم إمام عاشور: تلقيت عروضًا من أندية القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إمام عاشور، لاعب حرس الحدود، أن الفريق قدم مباراة جيدة امام الاتحاد السكندري، لكن التوفيق لم يكن بجانبهم.

وقال إمام خلال تصريحات تلفزيونية: "قدمنا مباراة جيدة أمام الاتحاد، وأهدرنا الفوز في أخر 30 ثانية، لكن لم يكن هناك توفيق".

وأكمل: "سأرحل إلى إسبانيا اليوم للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي".

وعن العروض المقدمة له: "هناك مفاوضات حدثت مع النادي وليس معي، ومن بينها عروض من أندية القمة".