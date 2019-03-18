شكرا لقرائتكم أخبار الأهلى يوم 18-3-2019 عن مشاركة الشناوى والخطيب يحسم قرارات بشأن اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم مسئولو النادى الأهلى خلال فترة توقف الدورى الحالية عدة ملفات كروية هامة لم يستطع النادى إنهاءها بسبب الارتباطات المتتالية محلياً وأفريقياً، والتى كان أخرها مواجهة شبيبة الساورة الجزائرى فى ختام منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

الخطيب يعقد جلسة لتعديل عقود بعض اللاعبين

تضمنت أخبار الأهلى يوم 18-3-2019 تصريح من مصدر فى الأهلى أن محمود الخطيب رئيس النادى سيعقد أكثر من جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل مناقشة عدة ملفات مهمة، أبرزها تعديل عقود بعض لاعبى الفريق الذى يرى النادى أن العقود ليست مُرضية لهم مُقارنة بالجهد، الذى يبذلوه بجانب التزامهم التام وعدم إثارتهم أية مشكلة طوال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن الخطيب سيبحث أيضاً مع مدير الكرة خلال الفترة المقبلة ملف الأجهزة الطبية المُقرر أن يتم استيرادها للنادى من أجل المساهمة فى سرعة علاج اللاعبين من الإصابات التى يُعانون منها باعتبار أن الفريق اشتكى كثيراً مؤخراً من "لعنة" الإصابات ويبحث رئيس الأهلى مع مدير الكرة والدكتور خالد محمود طبيب الفريق كيفية الخروج من مأزق الإصابات بالشكل الذى يُبعد الفريق عن هذه الأزمة، وأكد المصدر أن رئيس النادى سيقوم بدراسة كافة عقود اللاعبين مع عبد الحفيظ من أجل تعديل من يستحق التعديل ويتطلع رئيس الأهلى لمناقشة هذه الملفات خلال فترة توقف الدورى الحالية لارتباط المنتخب الأول بمباراتى النيجر فى تصفيات أمم 2019 ومباراة نيجيريا الودية والمقرر خوضهما فى مارس الجارى.

أخبار الأهلى يوم 18-3-2019 عن علي معلول افضل لاعب.

اختار موقع "sofascore" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، النجم التونسى على معلول المحترف فى النادى الأهلى أفضل لاعب أمام شبيبة الساورة الجزائري بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وتمكن على معلول صاحب الـ29 عامًا من صناعة هدفين لفريق الأهلى أمام شبيبة الساورة الجزائرى فى المباراة التى انتهت بفوز "المارد الأحمر" بثلاثية نظيفة ليحجز مقعده فى الدور ربع النهائى من منافسات البطولة.

وحصل على معلول 8.6 – 10 فى التقييم الذى أعده الموقع عن مستويات لاعبى الأهلى وشبيبة الساورة، وهو التقييم الذى لم يحصل عليه أى لاعب آخر.

وحل محمد هانى لاعب الأهلى فى المركز الثانى بقائمة الأفضل فى مباراة شبيبة الساورة بعدما حصل على 7.7 – 10 فى التقييم.

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دور الجهاز الطبي في مشاركة الشناوى

وجاء في أخبار الأهلى يوم 18-3-2019 عن تحدث طارق سليمان، مدرب حراس النادي الأهلي، عن مشاركة الحارس محمد الشناوي أمام شبيبة الساورة الجزائري.

وقال طارق خلال مداخلة تليفونية: "مباراة الشبيبة كانت صعبة بعد الخسارة أمام سيمبا وفيتا كلوب، وهناك مكاسب كثيرة حققناها".

وأكمل: "الجهاز الطبي للأهلي كان له دور كبيرا بأن يكون الشناوي جاهزًا، وذلك بعد عزيمة وإدارة اللاعب".

وأضاف: "الشناوي كان اصيب بجذع في أنكل القدم، ومشاركته اليوم حدثت مع لاعبين في الأهلي على رأسهم أبوتريكة".

وعن علي لطفي: "كان أفضل حارس مرمى في الجولة الخامسة بعد لقاء فيتا كلوب، دعم الشناوي وتفهم اليوم جلوسه على مقاعد البدلاء".

أخبار الأهلى يوم 18-3-2019 عن تصريحات سيد عبد الحفيظ بعد مباراة شبيبة الساورة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق الأحمر تعامل بجدية مع شبيبة الساورة الجزائرى اليوم فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية، إن فوز الأهلي على الساورة كان مهمًا مشيرًا إلى أن الفريق تعامل بقوة وجدية رغم إن المنافس لم يظهر في مناسبات إفريقية عديدة لكنه قدم مجهودًا مميزًا وتفوق على أكثر من فريق.

وواصل أنه لم يكن قلقًا من هجوم الساورة ضد حكم المباراة موضحًا أن الحكم لو كان أخطأ فإن أخطائه كانت ضد الأهلي مثل احتساب انفراد المغربي وليد أزارو تسلل رغم أن اللاعب لم يكن متسللا.

ولفت إلى أن جمهور الأهلى قدم صورة أكثر من رائعة في اللقاء، متمنيًا أن يكون ذلك بداية جيدة لعودة الجماهير الفترة المقبلة.