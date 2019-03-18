شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: جروس خلى الزمالك زى الطيارة المختطفة أمام حسين داى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن كريستيان جروس المدير الفنى للأبيض من اسباب توتر المباراة التى جمعت الأبيض ونصر حسين داى بالاضافة الى حكم المباراة.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات خاصة لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور أن الزمالك كان عامل زى الطيارة المخطوفة لم نكن نعرف نتيجة المباراة نتيجة قرارات المدرب والتغييرات بخلاف الحكم.

وكشف منصور عن مكالمة أجراها مع البعثة بين شوطى المباراة أكد خلالها لهم ان الحكم يريد احتساب ضربة جزاء بأى طريقة لفريق نصر حسين داى وهو الأمر الذى بدا واضح خلال فعاليات المباراة.

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وأوضح رئيس الزمالك انه يرحب بمواجهة أى من الفرق العربية سواء من شمال أفريقيا أو السودان لأنها بلاد تلعب كرة القدم وليس لها اى علاقة بأعمال السحر، وانتقد مرتضى منصور اسناد الاتحاد الافريقى لحكم مباراة مهزوز مؤكدًا ان الاتحاد القارى يحارب الزمالك منذ سنوات طويلة ولا نعلم لمتى سيظل مثل هذه القرارات.