شكرا لقرائتكم بعثة المنتخب الأولمبى تحط الرحال فى إسبانيا .. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة المنتخب الاولمبي لكرة القدم الي إسبانيا فى ساعة متأخرة من مساء أمس ، استعداد لمواجهة منتخب امريكا يوم ٢٢ مارس وهولندا يوم ٢٦مارس ضمن برنامج الاعداد لنهائيات الأمم الأفريقيه للشباب تحت ٢٣ سنه والمؤهله لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

انضم للبعثه عمر مرموش المحترف في فولسبورج الألماني إلى معسكر الفراعنة مساء اليوم ليبدأ من اليوم الإثنين التدريب مع الفريق .

رحلة المنتخب التي بدأت من القاهره الحاديه عشر صباحا ثم توجهت الي برشلونه ترانزيت ساعتين ثم انتقلت الي مدينة الكانتي وكانت اللجنة المنظمه للدورة في استقبال الفريق وأنهت كافة الترتيبات في دقائق معدودة حيث تم تسكين اللاعبين قبل الوصول للفندق ليصل اللاعبون الي غرفهم مباشرة ثم نزلوا لتناول العشاء ليخلدوا الي النوم استعدادا لبدأ التدريبات اليوم.

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يتولى رمضان صبحي مسئولية " قائد" الفريق باعتباره أقدم اللاعبين وقد فرض حاله من الجديه بين زملائه مبديا سعادته بالتواجد مع الفريق الذي يستعد للتصفيات الاولمبية.

وقد أبدت البعثه ارتياحا كبيرا لنظام المعسكر والاطمئنان لكافة الترتيبات التي يحتاجها الفريق من ملاعب وجيم وكل الأمور التي تؤكد علي استفادة الفريق من هذا المعسكر الذي يتواجد به اكثر من ١١ منتخب من المنتخبات العالميه مثل الارجنتين والمكسيك وفرنسا وهولندا و أمريكا وتنوعت مابين منتخبات شباب ومنتخبات اولمبيه.

ومن المقرر ان يبدأ الفريق تدريباته اليوم وفي انتظار لاعبي الزمالك والإسماعيلي المقرر وصولهم خلال الساعات القادمة.