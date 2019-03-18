شكرا لقرائتكم الهلال يهزم الأهلي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع الهلال قدماً في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال عقب فوزه على ضيفه أهلي جدة 1 - صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، في ذهاب الدور نصف النهائي للمسابقة.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين خاصة في الشوط الأول الذي شهد أفضلية للهلال الذي بدأ خطورته مبكراً بتسديدة لمهاجمه الإسباني سوريانو والتي مرت بجانب القائم الأيسر.

ورد الأهلي وكان قريباً من تسجيل هدف السبق بعدما تلقى لاعبه الروماني نيكولاي ستانشيو تمريرة من زميله نوح الموسى ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الهلال أن يفتتح التسجيل بعدما أهدر لاعبه سالم الدوسري هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد الشلهوب ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس محمد العويس.

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وفي الشوط الثاني واصل الهلال أفضليته وتمكن مهاجمه الإسباني سوريانو من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد الشلهوب ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

ورد الأهلي وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما اخترق لاعبه الروماني ستانشيو دفاع الهلال ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها اعتلت العارضة. وكثف الأهلي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة حينما تلقى مهاجمه دجانيني تافاريس تمريرة مميزة من زميله حسين المقهوي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها اعتلت العارضة.

وحاول الهلال تأمين النتيجة وكان قريباً من ذلك بعدما تلقى لاعبه هتّان باهبري تمريرة مميزة من زميله ياسر الشهراني ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس محمد العويس. وكثف الأهلي محاولته على مرمى الهلال وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه حسين المقهوي الذي سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها.

وسيلتقي الفريقان يوم 15 أبريل المقبل في مواجهة الإياب التي سيحضتنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة.