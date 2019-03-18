دول تشارك في بطولة 7



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للجولف أن الاتحاد المصري للجولف سينظم بطولة الرواد لرجال الجولف «فوق 50 سنة» بنسختها الأولى خلال الفترة من 26 وحتى 30 من الشهر الجاري، على أرض ملعب القطامية دونز للجولف بمنطقة القطامية في العاصمة المصرية القاهرة.

وكشف الزرعوني أن 7 دول أكدت مشاركتها في البطولة حتى الآن هي الإمارات والسعودية وتونس ولبنان وليبيا وسوريا إضافة إلى مصر صاحبة الأرض والضيافة، وأشار إلى أن كل دولة ستشارك بخمسة لاعبين ممن تجاوز عمرهم الخمسين عاماً، حيث يمثل كل دولة فريق يتكون من 3 لاعبين وتتنافس هذه الفرق للفوز بلقب النسخة الأولى على مستوى الفرق بمنافسات «الجروس».