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منتخب الكرة الشاطئية وصيف كأس آسيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية المركز الثاني في بطولة كأس آسيا للكرة الشاطئية التي أقيمت في مدينة باتايا الساحلية بتايلاند إثر خسارته في المباراة النهائية أمام اليابان بركلات الترجيح 3-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.
وتقدم منتخب اليابان بهدفين عن طريق ماسايوكي كوماكي في الدقيقة (7) واوزو موريرا في الدقيقة (16)، قبل أن يدرك منتخبنا التعادل عن طريق علي محمد في الدقيقتين (22 و24).
شهد المباراة حسن عبد الوهاب القواضي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس بعثة المنتخب وناصر بن ثعلوب الدرعي مدير مكتب رئيس الاتحاد.
وكان أبيض الشواطئ تأهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة في باراجواي بعد فوزه على المنتخب العُماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الدور نصف النهائي.
ومن المنتظر أن تعود البعثة إلى البلاد اليوم الاثنين عبر مطار دبي الدولي.

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