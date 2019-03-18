حمد الله يعادل رقم «الأسطورة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

استطاع المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر تسجيل «سوبر هاترك» للمرة الثانية هذا الموسم ليقود فريقه للفوز على مضيفه الوحدة «4-صفر» ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان).

وسجل حمد الله رباعيته الثانية في الدقائق «8 و57 و60 و88»، علما أن رباعيته الأولى كانت بمرمى الرائد في الجولة 13، وقفز النصر إلى 55 مقلصاً الفارق مع غريمه الهلال إلى نقطة واحدة قبل لقاء الهلال المؤجل بفريق أحد السبت المقبل، في حين اعتلى المهاجم المغربي صدارة الهدافين برصيد 21 هدفا ليعادل بذلك رقم الهداف التاريخي للنصر ماجد عبد الله الذي سجله في موسم 1980-1981 وظل صامدا 38 عاما.

وأطلق المصري أحمد حسام ميدو مدرب الوحدة تصريحاً مثيراً بعد المباراة عندما تحدث عن مدافعه عبد الاله العمري المعار من النصر للوحدة وكأنه يحمله مسؤولية الخسارة، وقال «الإنجليز أصدروا قانونا عام 97 يقضي بمنع مشاركة أي لاعب معار أمام ناديه السابق، ويجب إصدار هذا القانون بملاعبنا لأنها تسبب ضغوطاً وتثير الشبهات على اللاعب».

وتمكن الاتحاد من انتزاع فوز مهم على حساب مضيفه الحزم «3-0» ليرفع الأول رصيده إلى 22 نقطة متقدما للمركز .