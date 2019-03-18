متطوعون برتبة وزراء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب العالمية 2019 للأولمبياد الخاص، عن انضمام الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، وأحمد الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، والدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، ونورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وعمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، إلى قائمة متطوعي الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

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