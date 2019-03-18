4 ملايين دولار و221 خيلاً في «دولية دبي للجواد العربي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي عن تفاصيل النسخة السادسة عشرة من البطولة الأغلى عالمياً، حيث تصل قيمة جوائزها 4 ملايين دولار(15 مليون درهم) وتقام لمدة 3 أيام بمركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 21 مارس الجاري وحتى 23 من الشهر نفسه بمشاركة 221 جواداً يمثلون 22 دولة.

تقام البطولة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وبرعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للبطولة قد اختارت 10 حكام دوليين من أجل تقييم كافة الخيول المشاركة بالحدث العالمي، حيث أجريت القرعة مسبقاً لاختيار الحكام المشاركين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور زياد كلداري رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعصام عبدالله مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، وقصي عبيدالله مدير بطولة دبي الدولية للجواد العربي، وعادل الفلاسي المدير التنفيذي للبطولة، وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لمربط الجواهر.

وقال زياد كلداري رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة إن المزاد المصاحب للبطولة يقام للمرة الأولى خلال فعاليات اليوم الأول دون الانتظار إلى نهاية المنافسات، وذلك من أجل إتاحة أكبر فرصة للمشاركة من قبل الملاك المواطنين وكافة المشاركين في الحدث.

وأكد قصي عبيد الله مدير بطولة دبي الدولية للجواد العربي أن دولة الصين ستشارك للمرة الأولى في البطولة من خلال 8 أبطال عالم، بالإضافة إلى مشاركات لأكثر من 60 خيلاً لديها بطولات عالمية، وهو ما جعل البطولة ذات تصنيف خاص.

وفيما يتعلق بعملية تغيير اللوائح الخاصة بالبطولة، قال إن أي خيل يمكن أن يشارك حتى ولو لم يحصل على نتائج، ويمكن للجنة المنظمة أن تقوم بدعوته للمشاركة، لافتاً إلى أن خيول الصين ستشارك بعد أن تأهلت جميعها بشكل رسمي.

وأكد أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لمربط الجواهر للخيول العربية أن المربط يعمل على التواجد في مختلف المسابقات الكبيرة وبالتأكيد من أبرزها بطولة دبي الدولية والتي تعد أحد أبرز المسابقات على مستوى العالم سواء من ناحية المشاركات وجودة الخيول أو من ناحية قيمة الجوائز.

وكشف عن أن المربط سيشارك في هذه النسخة بأربعة خيول من الإنتاج المحلي، وهم البطلة فان دوناتيلا والفائزة ببطولة المهرات في دولية أبوظبي، ودي خطاف الفائز على أفضل فرس في بطولة عجمان، وباريس الجواهر الذي يظهر للمرة الأولى، وكذلك المهر دي جاري صاحب البرونزية في مهرجان الشارقة للجواد العربي.