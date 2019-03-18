«الهيئة» تحتفل باليوم العالمي للسعادة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفل الهيئة العامة للرياضة باليوم العالمي للسعادة في حفل تقيمه في الرابعة من مساء الخميس المقبل، في مزرعة السعادة بالخوانيج، بحضور اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والأعضاء والمسؤولين في الهيئة.

ويتضمن البرنامج الذي أعدته الهيئة للمناسبة مسابقات في كرة القدم والطائرة والدراجات، علاوة على أنشطة أصحاب الهمم، كما ستعقد جلسة للحوار الإيجابي مع أصحاب الهمم تتحدث فيها الدكتورة مريم مطر، وسفير السعادة محمد العيدروس، وفارسة الإرادة سارة السناني، والكاتب محمد الغفلي، وسفير الإيجابية ظاهر المهيري.

كما يتضمن البرنامج فقرة شعرية عن السعادة والتسامح يلقيها خالد الكعبي، وعروضاً للخيل، وفقرات أخرى ترفيهية متنوعة.

من جهة أخرى، أشاد سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة بجهود اللجنة المنظمة لمنتدى الإمارات للمنشآت الرياضية الذي نظمته الهيئة فبراير الماضي تحت رعاية اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، بحضور ومشاركة عدد من أبرز القيادات الرياضية والشخصيات المتخصصة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي بالمنشآت الرياضية من داخل الدولة وخارجها.

وقال عبدالغفار إن النجاح الكبير لأعمال المنتدى يعد الأبرز من نوعه على مستوى المنطقة في المجال الرياضي ويهدف إلى تأييد فلسفة ومصطلح الابتكار والذكاء الاصطناعي وعلاقتهما بالرياضة، والمنشآت الرياضية، ويؤكد دورهما في تحقيق الثبات الرياضي.