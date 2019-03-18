شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة» يحتفظ ببطولة دوري ناشئي اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو توج فريق نادي الشارقة أمس الأول، بطلاً لدوري ناشئي كرة اليد للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على ضيفه بني ياس 34-24، وتوج الشارقة بطلاً بالعلامة الكاملة بعد أن فاز في جميع مبارياته حاصداً 42 نقطة.

وجرت مراسم التتويج بحضور نبيل عاشور، الأمين العام لاتحاد كرة اليد ومحمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة وناجي ربيعة عضو إدارة الألعاب الجماعية ومشرف كرة اليد في نادي الشارقة وجابر أسد مشرف المراحل السنية في نادي الشارقة والجهازين الفني والإداري لفريق الناشئين.

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