جاتوسو: أنا خياط ميلان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ضمياء فالح

وصف أسطورة نادي ميلان الإيطالي ومدربه جينارو جاتوسو نفسه ب«الخياط»،وقال لاعب الوسط السابق الذي يحتل فريقه المركز الثالث في ال«سيري أي»ولم يهزم منذ 10 مباريات قبل الديربي أمام جاره إنتر ميلان أمس:«هل تسألون إن كنت أنا خياطاً ؟نعم أنا خياط ميلان، لكنني الخياط الذي لم يكمل خياطة البدلة بعد، لا تزال لدي بعض الثقوب هنا وهناك، الفريق يتحسن وأنا بالطبع لست خياطاً كاملًا».

ولا يملك الميلان أملا في حصد لقب الدوري هذا الموسم لأن اليوفي يتفوق عليه ب24 نقطة لكنه يطمح للعودة لمسابقة دوري أبطال أوروبا باحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.

وعلق جاتوسو على غياب نجم إنتر ميلان ماورو ايكاردي منذ مطلع الشهر الماضي وقال: «وفق وجهة نظري، على اللاعب حتى لو كان الأفضل في العالم أن يحترم زملاءه، احترام اللاعبين ومن يمثلهم ضروري جدا وأساسي. غرفة الملابس هي حرم الفريق وأنا كمدرب أقدر اللاعبين الذين يعبرون عن أفكارهم أمامي وليس من وراء ظهري».

على خط آخر، ذكرت صحيفة«لاجازيتا ديللو سبورت» أن إدارة نادي إنتر ميلان ستطرد المدرب سباليتي نهاية الموسم، وتتوجه الأنظار صوب البرتغالي مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق الذي حصد معه الفريق الثلاثية التاريخية، كما أكدت الصحيفة أن إدارة إنتر ستعرض إيكاردي للبيع مقابل 90 مليون استرليني أو عقد صفقة مع مانشستر يونايتد بمقايضته بالبلجيكي روملو لوكاكو.