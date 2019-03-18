فارس الظفرة في حضرة التاريخ بعد 19 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

كتب الظفرة تاريخاً جديداً بوصوله إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، محققاً أكبر إنجاز منذ تأسيسه، وتحديداً عام 2000.

وجاء تأهل الظفرة إلى النهائي بعدما تغلب على الشارقة 2-1 في استاد الشامخة، ليحقق انتصاره الخامس تواليا في الدوري وكأس رئيس الدولة.

في المقابل، كانت خسارة الشارقة متصدر الدوري صدمة لعشاقه ولجميع المراقبين، ولم يكن «الملك» في يومه، وخسر في التوقيت الخطأ أمام الظفرة، بعدما كان قد فاز عليه مرتين في الدوري.

وفشل الشارقة في تحقيق طموحه بنيل الثنائية هذا الموسم، وكذلك نيل اللقب التاسع القياسي في الكأس.

من جانبه، أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للظفرة أن طموح «فارس الظفرة» ليس التواجد في النهائي فحسب بل المنافسة على اللقب وقدم التهنئة إلى مجلس إدارة النادي والجمهور والجهاز الإداري واللاعبين، وأكد أن دعم مجلس الإدارة وشركة كرة القدم له دور كبير في الوصول إلى النهائي.

وقال رازوفيتش: قمنا بتجهيزات كبيرة في الفترة الماضية استعداداً للمباراة وما تحقق كان نتيجة جهد وعمل من جميع المنظومة، وسعيد بأن أصل إلى النهائي الثاني في المنطقة بعد ما وصلت مع الفيصلي السعودي لنهائي كأس الملك في الموسم الماضي، والآن وصلنا إلى نهائي كأس رئيس الدولة ولن نكتفي بهذا الإنجاز التاريخي وطموحنا نيل اللقب.

وأضاف: الظفرة قدم مباراة جيدة من كل النواحي وكنا طوال زمن اللقاء نهاجم بثلاثة مهاجمين فيما عدا الدقائق العشر الأخيرة والتي تعرض فيها الفريق للضغط من قبل لاعبي المنافس.

وأشاد مدرب الظفرة بأداء حارس الفريق خالد السناني، مبيناً أن أداء السناني منذ بداية الموسم كان جيداً ما أهله للاستدعاء لقائمة المنتخب الوطني، كما أشاد بأداء جميع اللاعبين في المباراة.

من جهته، أكد عبدالعزيز العنبري المدير الفني للشارقة أن الجهاز الفني يتحمل مسؤولية الخروج من كأس رئيس الدولة بالخسارة أمام الظفرة وأضاف: «المنافس استحق الفوز والتأهل، اجتهدنا ولكن هذه هي كرة القدم، والخسارة فيها واردة، هذا ليس وقت الانتقاد السلبي بل وقت تكاتف الجميع».

وأشار العنبري إلى أن الشارقة غادر الكأس وبقي لديه الدوري وقال: «نحن نتصدر الدوري بفارق جيد وعلينا التركيز لنيل الدرع تبقت 9 جولات في المسابقة والمشوار طويل والأمور صعبة وجميع الفرق تبحث عن الانتصارات».

وأهدى صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة تأهل «الفارس» إلى كأس رئيس الدولة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وجميع أهالي منطقة الظفرة.

ووجه شكره للجهازين الفني والإداري واللاعبين الذين كانوا على قدر التحدي، مشيراً إلى ان الفوز والتأهل طمأن مشجعي النادي على مستقبل الفريق، مؤكداً أن بطولة كأس رئيس الدولة حق مشروع لجميع الفرق بغض النظر عن تاريخها وترتيبها في الدوري.

وحرص محسن مصبح رئيس شركة الشارقة لكرة القدم على تهنئة إدارة ولاعبي الظفرة في غرفة الملابس وقال «هذا واجبنا ويجب علينا تهنئة الفريق الفائز وأن نتقبل الخسارة بسعة صدر، الظفرة كان الطرف الأفضل في المباراة ونجح في استغلال الفرص التي توفرت له بعكس الشارقة الذي لم يكن موفقا».

ورفض محسن مصبح فكرة أن يكون فريق الشارقة أصابه الغرور بعد تفوقه على المنافس مرتين في الدوري، وقال «لا تعال ولا غرور هناك منافس اجتهد ونال ما يستحق والشارقة حظه ان يصل في هذا الموسم إلى نصف النهائي ولا يوفق في الوصول للنهائي العاشر».

ولفت رئيس شركة الشارقة الى أن الشارقة مظلوم ومحسود وقال «هناك كثيرون لا تعجبهم الطفرة في الشارقة، خاصة بعد عودة الملك القوية في الموسم الحالي، وعلى لاعبينا الاجتهاد في الدوري بنفس العطاء والروح وهذا يحتاج للاجتهاد وبذل الجهد».