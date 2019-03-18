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لا خاسر في منافسات الأولمبياد الخاص والكل فائزون

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحفل منافسات الأولمبياد الخاص بالعديد من الصور المعبرة عن روح الدورة العالمية التي تهدف إلى تحقيق السعادة لكل المشاركين من خلال بغض النظر عن اعتبارات الفوز والخسارة التي تفرض نفسها دوما في البطولات الأخرى التي يشترك فيها الأسوياء، حيث لا يعرف رياضيو الأولمبياد الخاص مقولة «هارد لك» التي تقال عند خسارة اللاعب أو الفريق عادة، لأن في ثقافتهم لا يوجد خاسر بالمرة، والكل فائزون بما في ذلك صاحب المركز الأخير، والثقافة التي تحكم هذه المبادئ أن أولئك الرياضيين الذي يعانون الإعاقة الذهنية في مقام رد الفعل فحسب، يتمتعون بقدرات استثنائية خاصة ولكنهم بحاجة إلى وسائل تساعدهم على إطلاقها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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