شباب الأهلي يصعد إلى نهائي بطولتين في أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

اقترب شباب الأهلي من صنع تاريخ جديد مع مدربه الأرجنتيني أروبارينا، بعد أن أصبح «الفرسان» أحد طرفي النهائي في بطولة كأس رئيس الدولة، بعد مضي أسبوع فقط من تأهلهم إلى المباراة النهائية في كأس الخليج العربي.

وتكمن تاريخية التأهل في أن شباب الأهلي تأهل للمرة 11 إلى النهائي، وللمرة الأولى بعد الدمج، كما أنه يتطلع إلى اللقب التاسع ليكون الأكثر فوزاً في الكأس، ويفك شراكته الحالية مع الشارقة (8 ألقاب لكل منهما).

لم يجد شباب الأهلي «سيناريو» أفضل لتأهله لمواجهة الظفرة في نهائي البطولة، من الذي انتهت عليه مباراة أول أمس، على ملعب استاد آل مكتوم بعد أن قلب أبناء المدرب رودولفو تأخرهم من الوصل بهدف كايو، عن طريق ركلة جزاء، إلى فوز كاسح بالخمسة. وكان الانتصار مستحقاً بعد الجدية التي ظهروا بها، خاصة في الشوط الثاني.

وفي المقابل لم يقدم الوصل ما يشفع له، وظهر بمستوى باهت وخذل القاعدة الجماهيرية العريضة التي ساندته في المدرجات، ونال الخسارة بالخمسة للمباراة الثانية توالياً، بعد سقوطه أمام الزوراء العراقي 0-5، في دوري أبطال آسيا.

وبات «العقبري» أروابارينا، أول مدرب في تاريخ البطولة يصل إلى النهائي مرتين توالياً مع فريقين مختلفين خلال الحقبة الأخيرة، كما قادت عبقرية مدرب شباب الأهلي، فريقه إلى الوجود في نهائي بطولتين مختلفتين خلال أقل من 8 أيام.

وأكد الأرجنتيني أروابارينا، تفوقه على الروماني ريجيكامب، بعد أن حرمه من نهائي كأس رئيس الدولة للمرة الثانية على التوالي، بعدما قاد الوصل لإبعاد الوحدة من الدور نصف النهائي في النسخة الماضية، كما قاد أروابارينا شباب الأهلي إلى التفوق على ثلاثة مدربين تناوبوا على تدريب الوصل خلال لقاءات الفريقين، في ثلاث منافسات هذا الموسم، حيث كان قد تفوق قبل ريجيكامب على الأرجنتيني جوستافو، والمدرب المواطن حسن العبدولي.

وأعرب أروابارينا عن سعادته بتأهل شباب الأهلي، مؤكداً أن الفوز الكبير على الوصل كان نتاجاً للمجهود الذي بذله اللاعبون، معترفاً بأن بعض لحظات الشوط الأول لم تكن في صالح شباب الأهلي؛ الأمر الذي أتاح للوصل فرصة التقدم أولاً. وقال: «هدف التعادل كان في الوقت المناسب، وساعدنا على الاستحواذ على الكرة في الشوط الثاني».

وعن شعوره بعد وصوله إلى نهائي الكأس للمرة الثانية على حساب الفريق الذي وُجد معه في المرة السابقة، سبقت دموع المدرب الأرجنتيني إجابته، ورد قائلا: «أنا سعيد جداً بالوصول إلى النهائي للعام الثاني على التوالي، فالأمور صعبة جداً. خلف هذا الفوز كان هناك مجهود وعمل خلال الفترة الماضية، وأتمنى أن يفوز فريقي بالبطولات؛ لأن هذا هدفي مع شباب الأهلي وأتمنى أن أقود فريقي للفوز ببطولتين، وأنا سعيد على الرغم من أنني أخرجت فريقاً أحمل له مشاعر جميلة».

وأوضح أروابارينا أن شباب الأهلي والوصل يمتلكان عناصر جيدة في كرة القدم، معرباً عن سعادته؛ كونه كان محظوظاً بتدريب هؤلاء اللاعبين في الفريقين خلال مسيرته، وقال: «شباب الأهلي لديه مزيج من الخبرة وطموح الشباب ويمتلك لاعبين دوليين. وعلى الرغم من ذلك فإنه يستمع إلى تعليماتي بكل تواضع».

وأكد رودلفو أن شباب الأهلي يستحق الفوز بهذه النتيجة العريضة؛ لأن مستوى الفريق كان جيداً جداً خلال المواجهة من ناحيتي الاستحواذ والانتشار في الملعب، خاصة خلال الهجمات الحاسمة؛ لأن التركيز كان كبيراً أثناء الهجمات، وفتح الخطوط من جانب الوصل سهّل الوصول إلى المرمى.

وأشاد مدرب شباب الأهلي بلاعبه أحمد خليل، مبيناً أنه يحلل كل التفاصيل، وقال: «خليل لعب مباراة رائعة، وتحركاته أزعجت مدافعي الوصل؛ الأمر الذي ساعد الفريق، على الرغم من أن الذي كان ينقصه هو إحراز الأهداف. أنا سعيد بمردوده في المباراة؛ لأنه نجم كبير جداً، وأنا سعيد بما يقدمه وأتوقع منه الكثير».

وذكر أراوبارينا أنه يعتد كثيراً بصداقته مع الوصلاوية؛ لذلك سيحترم مع بقية أعضاء الجهاز الفني، شعورهم لمدة أسبوع بعدم التواصل معهم حتى تذهب عنهم آثار الخسارة، وبعدها من المؤكد أنني «أعزمهم أو يعزموني» على العشاء، كما تعودت في تواصلي معهم.

من جهته، قال الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب الوصل معلقاً على الخروج بخسارة ثقيلة: «من الصعب التعبير عما حدث، لقد كانت المباراة في أيدينا بعدما تقدمنا، ولكننا تلقينا هدفاً بطريقة سهلة؛ بل إن أول ثلاثة أهداف كانت هدية بسبب الأخطاء بالطريقة الدفاعية لفريقنا».

وتعليقاً على تلقي الوصل لخسارتين ثقيلتين على التوالي، أوضح المدرب الروماني أنه لا يستطع أن يلخص ما يحدث بالضبط، مبيناً أن ذلك ربما يكون بسبب ضغط المباريات أو الإصابات.

ورفض مدرب الوصل تحميل الحارس حميد عبدالله مسؤولية الخسارة، مؤكداً أن الأهداف لم تكن من أخطاء الحارس وحده؛ بل إن طريقة اللعب لم تكن هي التي تجعل الوصل يذهب إلى النهائي، لأن اللاعبين لم يلعبوا بإحساس ولم يستغلوا الفرص التي أتيحت لهم. وقال: «أهدرنا ركلة الجزاء ومينديز تعرض إلى إصابة، لن أبحث عن الأعذار، الخسارة بسببنا جميعاً؛ لأننا لم نرغب في الوصول إلى النهائي لأن الفريق بعدما تقدم بهدف كان لابد أن يعطي أكثر».