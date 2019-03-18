حلم الباكستانية سيدة كاظم يتحقق في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان إحراز الميدالية البرونزية في الأولمبياد الخاص بمنزلة حلم تحول إلى حقيقة، بالنسبة للرياضية الباكستانية سيدة كاظم، وكانت كاظم البالغة من العمر 20 سنة، من فريق الأولمبياد الخاص الباكستاني حلت في المركز الثالث خلال سباق 200 متر جري، والذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي أمس الأول.

وكانت سيدة التي تعيش في مدينة كراتشي الباكستانية، تحدثت في لقاء عن أهمية هذه الميدالية بالنسبة لها ولعائلتها وقالت: إنه حلم يتحول إلى حقيقة. أنا في غاية السعادة كوني جزءًا من الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية في أبوظبي، وخاصة بعد إحراز الميدالية البرونزية».

كانت تمضي سيدة ساعتين يوميًا في التدريب استعدادًا للألعاب العالمية، كما أنها كانت تضطر للسفر ساعتين أيضًا للوصول إلى استاد كراتشي الوطني لممارسة الجري فيه.

أما والد سيدة الذي أخذ إجازة من عمله من أجل مساعدة ابنته على الاستعداد للحدث، فقال: لقد بذلت سيدة قصارى جهدها، وتمكنت أخيرًا من حصد نتائج عملها مع إحراز الميدالية البرونزية.

وقالت الشابة الطموحة: إنها تأمل أن يساعدها أداؤها في الألعاب العالمية على تحقيق المزيد من النجاحات على مضمار الجري خلال الأيام القادمة: أتمنى أن أتمكن من إحراز المزيد من الميداليات لبلدي باكستان خلال الأيام القادمة في الأولمبياد الخاص».

كما أرسلت والدتها الفخورة بإنجاز ابنتها رسالة مهمة لجميع الآباء الذين لديهم أطفال من أصحاب الهمم قالت فيها: لا تتجاهلوا أولادكم، وأعطوهم كل الاهتمام، واصقلوهم مثلما يقوم تاجر الألماس بصقل حجارة الألماس، لأنهم سيتألقون على النحو ذاته، في حال عمل آباء الأولاد من أصحاب الهمم على الاهتمام بهم وتعليمهم، فإنهم سيحققون الإنجازات ويجعلون آباءهم فخورين بهم.