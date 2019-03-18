خورفكان يستعيد صدارة دوري الهواة.. والحمرية وصيفاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي.

استعاد خورفكان صدارة دوري الدرجة الأولى بفوزه على الذيد 2-1، مستفيداً من تعادل العروبة مع مصفوت صفر-صفر، فيما صعد الحمرية إلى المركز الثاني، وخسر حتا من التعاون المجتهد وبقي رابعاً، فيما اقترب دبا الحصن من القمة بفوزه على مسافي.

جاءت الرياح بما تشتهي سفن خورفكان؛ فقد حقق الفوز على الذيد، وتعادل مصفوت مع العروبة وخسر حتا من التعاون ليستعيد فريق المدرب عبد الوهاب عبد القادر، صدارة دوري الهواة رافعاً رصيده إلى 26 نقطة بفارق نقطة عن الحمرية ونقطتين عن العروبة وأربع عن حتا.

ونجح خورفكان في تحقيق نتيجة جيدة في توقيت مناسب وخدم نفسه قبل أن تخدمه بقية النتائج، وقد خطا خطوة أخرى مهمة نحو هدفه وسيكون الفريق أمام تحدٍّ كبير في الجولة المقبلة؛ حيث يواجه العروبة في مباراة مهمة للغاية للفريقين، والجيد بالنسبة لخورفكان أنه سيدخل هذه المقابلة بروح عالية ومعنويات مرتفعة وثقة أكبر.

ومن جهته، حقق الحمرية فوزاً مهمّاً على العربي بهدف نظيف، ورغم أن «العنابي» كسب المواجهة بصعوبة، لكنه أنجز مهمته في الأخير وهو يخطط لتحقيق الفوز الثالث توالياً على فرق المؤخرة، وقد كسب التعاون ومصفوت والعربي، ونال تسع نقاط دعمت موقفه في الصراع على الصعود بعدما خدمته النتائج.

وبملعب مصفوت حرم «القناصة»، ضيفهم العروبة من الاستمرار في الصدارة وأبعدوه للمركز الثالث؛ حيث فرضوا عليه التعادل السلبي، وبذلك يكون العروبة قد خسر نقطتين مهمتين جداً وتخلى عن المركز الأول، ويبدو أن الفريق العرباوي تأثر بغياب أديلسون فيما لم يقوم المهاجم الغاني كاريكاري بأدوار البرازيلي الغائب، وقد سجل هدفاً وحيداً منذ انضمامه للفريق في «الميركاتو الشتوي»، وكان الهدف من ركلة جزاء.

وكان العروبة، الطرف الأفضل والأكثر استحواذاً وفرصاً لكنه أخفق في ترجمتها إلى أهداف قبل أن يحصل محمد حسن لاعب مصفوت على أهم فرصة في المواجهة وهي كانت كفيلة بخروج فريقه منتصراً؛ فقد أهدر كرة من وضع انفراد بمرمى العروبة.

وفجّر التعاون مفاجأة، بفوزه على حتا بهدف نظيف في مباراة كان فيها «السماوي» بحاجة ماسّة إلى الفوز ليبقى قريباً أكثر من العروبة وخورفكان، لكنه حالياً ابتعد عنهما بأربع نقاط وثلاث، ولم يكن التعاون مرشحاً للفوز على الورق لاعتبارات كثيرة، لكن في الملعب اختلفت الأمور وحقق الفريق الأزرق فوزاً أوصله إلى سبع نقاط وبالتأكيد سيمنحه ثقة ودافعاً معنوياً، وكون التعاون يكسب فريقاً مرشحاً ويملك كل هذه الأسماء والخبرة مثل حتا، فهو حقق نتيجة جيدة بكل المقاييس.

وعلى الجانب الآخر، ففريق حتا خسر ثلاث نقاط مهمة كان بحاجة إليها غير أن الفريق ما زال مرشحاً ولم يفقد حظوظه، فهناك مواجهات مباشرة مع المرشحين وست جولات تبقت، بيد أن السماوي بحاجة إلى وقفة ومراجعة فهو خسر حتى الآن نقاطاً كثيرة وتعادل وخسر من فرق يفترض أن يتفوق عليها بحكم الخبرة وفارق الإمكانات والأسماء وكونه فريقاً هابطاً من دوري الخليج العربي؛ إذ كانت التوقعات تشير إلى اكتساحه المنافسة.

وتمكن دبا الحصن من الانتقال إلى المركز الخامس بعد فوزه الكبير على مسافي وهو رفع رصيده إلى 19 نقطة، فيما بقي مسافي سادساً، واقترب دبا الحصن من فرق القمة والفرق بينه وحتا ثلاث نقاط حالياً وستكون مباراته المقبلة مع الحمرية حاسمة؛ ففوزه فيها سيوصله إلى 22 نقطة وسيبقى الحمرية بنفس الرصيد وقد تخدمه الجولة.

أما فريق مسافي؛ فقد قبل خسارة ثقيلة أخرى وكان قبلها خسر من العربي بستة أهداف نظيفة، وقد تخلى عن المركز الخامس ويمكن القول إن الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة، الأسوأ في مشوار الفريق فقد قدّم صورة مختلفة تماماً عن الفريق المكافح والمتطور الذي أشاد به الجميع، ورغم عودة يلي، فالفريق لم يتعافَ وعجز عن العودة للانتصارات.

على خط آخر، وصف إبراهيم بوفود فريقه مسافي، بأنه أصبح بالفعل لغزاً محيراً وقال: حاولنا الخروج من الكبوة وتجاوز ما حدث في الجولة 11، لكننا لم ننجح بل تلقينا خسارة أخرى تعتبر كبيرة، أعتقد أننا نعاني من مشكلة نفسية، هناك خوف أصبح مصاحباً لأداء لاعبينا، استقبلنا هدفين مبكرين بسبب أخطاء فردية وحاولنا العودة وتعديل النتيجة وتهيأت لنا بعض الفرص لم تستغل، بصراحة دبا الحصن كان أفضل واستحق الفوز، وأعتقد أنه استعاد مستواه الذي كان عليه في بطولة الكأس، وبالنسبة لنا ليس أمامنا سوى العمل وإعادة الفريق للطريق الصحيح، سنجلس مع اللاعبين ونناقش ما يحدث، وأنا واثق أن الفريق سيعود للمنافسة على الصعود.

مباريات الجولة الـ 13

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تنطلق الجولة ال 13 يوم الجمعة المقبل، حيث تقام ثلاث مباريات فيلعب مسافي مع الذيد، وحتا مع العربي، والحمرية مع دبا الحصن، ويوم السبت يواجه مصفوت فريق التعاون، فيما يلتقي العروبة مع خورفكان.

الترتيب

1- خورفكان 26 نقطة، 2-الحمرية 25 نقطة، 3-العروبة 24 نقطة، 4-حتا 22 نقطة، 5- دبا الحصن 19نقطة، 6-مسافي 18نقطة، 7-الذيد 16 نقطة، 8- العربي 10 نقاط، 9- التعاون 7نقاط، 10-مصفوت 5 نقاط.