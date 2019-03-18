كشف تفاصيل بطولة المديرين التنفيذيين للجولف اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد مجلس دبي الرياضي صباح اليوم في مقره بحي دبي للتصميم، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة من «بطولة مجلس دبي الرياضي لجولف المديرين التنفيذيين».

ويتحدث خلال المؤتمر الصحفي خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ورسل يومانز رئيس اللجنة المنظمة للحدث، والمدير العام لمؤسسة «سبورت تو بيزنس» المسؤولة عن الترتيبات التنظيمية للبطولة.

وتعد بطولة مجلس دبي الرياضي لجولف المديرين التنفيذيين من أهم الأحداث الرياضية على أجندة المجلس السنوية، حيث تسهم في دعم العلاقات الاجتماعية بين المديرين التنفيذيين لمختلف القطاعات في الإمارات، من خلال جمع عدد كبير من القيادات من الشركات والمؤسسات الكبرى بالدولة ليتنافسوا في هذه البطولة المميزة.

وشهدت البطولة التي أقيمت العام الماضي على ملاعب عقارات جميرا للجولف، مشاركة أكثر من 100 متنافس من مديري الدوائر الحكومية والخاصة.