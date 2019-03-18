«ريمونتادا» سريعة لشباب الأهلي في كأس الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عصام هجو

سطر فريق شباب الأهلي «ريمونتادا» مثيرة عندما حول تأخره من ضيفه اتحاد كلباء صفر-2 في ذهاب نهائي النسخة الأولى لكأس الإمارات لكرة الصالات إلى فوز 3-2 في آخر 5 دقائق من زمن اللقاء المثير والسريع والمتقلب الأطوار.

وسيكون الحسم في مباراة الإياب التي ستكون في ملعب صالة نادي اتحاد كلباء في السابعة من مساء غد الثلاثاء.

سجل اتحاد كلباء هدف السبق بعد مرور 5 دقائق من زمن الشوط الثاني عن طريق خالد مسعود، وفي منتصف الشوط الثاني اتبع شباب الأهلي أسلوب (الباور بلاي) ودفع الثمن غالياً وصعب من مهمته في البحث عن التعادل عندما استقبلت شباكه الهدف الثاني من تمريرة على طول الملعب من حارس النمور إلى عبدالله السعيد سجل منها الهدف الثاني بضربة رأسية لتصبح النتيجة 2-صفر، وأصر الجهاز الفني للفرسان بقيادة المدرب عبدالله عبدالباسط على مواصلة اللعب بالطريقة الانتحارية (الباور بلاي) وقبل النهاية بخمس دقائق يقلص حسين مال الله الفارق لشباب الأهلي 1-2 وقبل النهاية بدقيقتين يسجل أحمد سرحان من نيران صديقه في شباك فريقه من الكرة العرضية التي غالطته وهزت شباك النمور 2-2، وظل فريق شباب الأهلي متمسكا بأسلوب الهجوم الضاغط حتى آخر ثانية و9 أجزاء من الثانية عندما احتسب الحكم مخالفة لمصلحة الفرسان سددها علي الخمري لامست يد فهد موسى واحتسبها الحكم ركلة جزاء احتج عليها لاعبو كلباء بحجة أنها «بول توهاند»، ولكن طاقم التحكيم بقيادة إبراهيم المرزوقي أصر على قراره وسدد علي الخمري الركلة التي ارتدت من أحضان حارس كلباء وعبرت الخط تتهادى قبل ان يلحق بها للمرة الثانية، ليحتج لاعبو كلباء على قرار الحكم الذي اعتمد الهدف بحجة أن صافرة الملعب عندما انطلقت معلنة النهاية كانت قبل أن تقطع الكرة خط المرمى.

ورغم الفوز إلا ان شباب الأهلي خسر بسبب إصابة نجم الفريق راشد عبيد بكسر في القدم اليمنى حيث التوت قدمه في آخر ثواني المباراة خلال الهجوم الضاغط للفرسان لأن راشد عبيد كان يشكل محور الباور بلاي في الثواني الأخيرة وخرج من الملعب ماشياً على قدميه ومع مرور الوقت شعر بألم في القدم وكشفت الأشعة التي أجريت له في مستشفى ويلكير بأن هناك كسراً في القدم، وهذا ما يعني غيابه حتى نهاية الموسم.