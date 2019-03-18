شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الزمالك والهلال في «الكونفيدرالية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل الزمالك المصري إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية» بعد تعادله مع ضيفه نصر حسين داي الجزائري صفر-صفر، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات.

ورفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط ليحتل صدارة مجموعته بفارق المواجهات المباشرة عن جورماهيا الثاني والفائز على بيترو أتلتيكو.

كما تأهل الهلال السوداني بفوزه الكبير على نكانا 4-1.

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