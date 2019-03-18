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شرطة عجمان تتصدر سباق الجري

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز متسابقو القيادة العامة لشرطة عجمان، بالمراكز الأولى في سباق عجمان للجري 2019 بدورته الثانية الذي نظمته دائرة التنمية السياحية بعجمان في منطقة الزوراء، بمشاركة 473 متسابقاً ومتسابقة من مختلف فئات المجتمع والعديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارات الدولة.
وقال النقيب خميس ثاني فيروز مدير فرع الأنشطة الثقافية والرياضية بشرطة عجمان، إن المراكز الأولى فاز بها ثلاثة متسابقين من شرطة عجمان، حيث فاز الشرطي جاسم حسن الرئيسي من إدارة المرور والدوريات بالمركز الأول في فئة 2.5 كم، فيما فاز الرقيب أول علي سيف المطروشي من إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالمركز الثاني في فئة 5 كم، كما فاز بالمركز الثالث في نفس الفئة المساعد أول هزاع ثاني فيروز من قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات في القيادة.

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