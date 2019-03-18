بعثة الزمالك تعود اليوم من الجزائر بعد التأهل لربع نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة الزمالك فجر اليوم إلى القاهرة على متن طائرة خاصة قادمة من الجزائر، بعد الانتهاء من مواجهة نصر حسين داى الجزائرى بالجولة الأخيرة بالكونفدرالية.
وكان الزمالك قد نجح فى حجز بطاقة التأهل لربع نهائى الكونفدرالية بعد إنهاء مرحلة المجموعة الرابعة متصدرا برصيد 9 نقاط عقب التعادل السلبى الأحد مع نصر حسين داى بالجزائر.
ويبدأ الزمالك بقيادة جروس، اليوم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، بعد غد الأربعاء، فى الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد بتروسبورت.
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