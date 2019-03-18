شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى أمام بطل بوركينا فاسو فى البطولة الأفريقية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة مساء اليوم فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره يو أس أف أى البوركينى فى إطار ثالث أيام البطولة الأفريقية التى يستضيفها الأهلى و تستمر حتى يوم 26 مارس الجارى .
يقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى التى تضم فرق كلا من ، الجمارك النيجيري، يو اس اف البوركينى وكانون الكونغولى.
تضم قائمة الأهلى فى هذه البطولة كلا من اللاعبات ، شروق فؤاد و سهيلة وفيق و أية الشامى و رنا الجوهرى و مروة مجدى و نرمين المنشاوى و فريدة العسقلانىو مريم متولى و ميار خليفة و نهلة سامح و سارة أمين و المحترفة كاترينا ومريم مصطفى وندى وليد .
كما تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، المجمع الجزائرى مع اسيك الإيفوارى و ريفينيو الرواندى مع فاب الكاميرونى و السجون الكينى مع نكومبا الأوغندى و قرطاج التونسى مع دى جى أس بى الكونغولى .
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