شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف جنيه وعزومة سمك مكافأة تصدر طنطا لجدول دوري القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبي صرف 6 آلاف جنيه لكل لاعب بالفريق الأول وذلك عقب تصدر الفريق لجدول المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني بعد الفوز علي دمنهور بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي اقيمت الخميس الماضي باستاد نادي طنطا .

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وجاءت مكافأة مجلس إدارة طنطا بواقع أربعة آلاف جنيه مكافأة الفريق المنصوص عليها في اللائحة الخاصة بالفريق بالإضافة لـ 2000 جنيه كمكافأة إجادة بعد الفوز في المباراة الأخيرة أمام دمنهور .

من جانبه قرر مجلس إدارة نادي طنطا تنظيم عزومة أسماك للاعبين والجهاز الفني بأحد المطاعم الكبري بمدينة طنطا وذلك تحفيزا لهم علي تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام المنصورة والمقرر لها الخميس المقبل بإستاد المنصورة.