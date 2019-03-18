شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رمضان صبحى قائدا للمنتخب الأوليمبى.. ومرموش ينضم للفريق فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة المنتخب الأولمبى لكرة القدم إلى إسبانيا فى ساعة متأخرة من مساء أمس، استعداد لمواجهة منتخب أمريكا يوم ٢٢ مارس وهولندا يوم ٢٦ مارس، ضمن برنامج الإعداد لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وانضم للبعثة عمر مرموش المحترف فى فولسبورج الألمانى إلى معسكر الفراعنة مساء أمس ليبدأ من اليوم الإثنين التدريب مع الفريق.

رحلة المنتخب بدأت من القاهرة الحادية عشرة صباح الأحد ثم توجهت إلى برشلونة ترانزيت ساعتين ثم انتقلت إلى مدينة الكانتى، وكانت اللجنة المنظمة للدورة فى استقبال الفريق وأنهت كل الترتيبات فى دقائق معدودة.

ويتولى رمضان صبحى مسئولية قائد الفريق باعتباره أقدم اللاعبين، وفرض حالة من الجدية بين زملائه مبديا سعادته بالتواجد مع الفريق الذى يستعد للتصفيات الأولمبية.

وأبدت البعثة ارتياحا كبيرا لنظام المعسكر والاطمئنان لكل الترتيبات التى يحتاجها الفريق من ملاعب وجيم وكل الأمور التى تؤكد استفادة الفريق من هذا المعسكر الذى يتواجد به أكثر من ١١ منتخبا من المنتخبات العالمية، مثل الأرجنتين والمكسيك وفرنسا وهولندا وأمريكا، وتنوعت ما بين منتخبات شباب ومنتخبات أولمبية. ومن المقرر أن يبدأ الفريق تدريباته اليوم وفى انتظار لاعبى الزمالك والإسماعيلى المقرر وصولهم خلال الساعات المقبلة.

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اكرم توفيق و احمد مصطفى



الجهاز الفني للمنتخب الاوليمبي



المنتخب الاوليمبي (2)



المنتخب الاوليمبي فى مطار اسبانيا



شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر