الزمالك يستعد لمغادرة الجزائر بعد حصد بطاقة التأهل لربع نهائي الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة الفريق الزمالك، مطار الجزائر في الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، في طريقها للعودة الى القاهرة، بعد التعادل السلبي مع نصر حسين داي، في ختام الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية. وتأهل الزمالك لدور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بتصدر قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط . Advertisements يفقد الزمالك جهود الثنائى فرجانى ساسى وحميد أحداد ، فى مباراة الفريق الأبيض بذهاب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية بعد الحصول على الإنذار الثانى أمام نصر حسين داى الجزائرى، ليتأكد غيابهما عن المباراة الأولى للفريق الأبيض فى دور الثمانية من منافسات الكونفدرالية.

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