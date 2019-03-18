هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل حلت بركات مانويل جوزية على لاسارتي؟ .. سؤال طرحته الجماهير الحمراء، بعد الفوز الكبير الذي حققه المارد الأحمر على شبيبة الساورة الجزائري خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل الأهلي كأول مجموعته بعد ثلاثية نظيفة في شباك بطل الجزائر .
مانويل جوزية المدير الفني السابق للنادي الأهلي، وصاحب الانجازات الأفريقية العديدة مع القلعة الحمراء، كان قد حضر إلى مران الفريق الأحمر حيث حرص على دعم اللاعبين قبل موقعة الساورة، ليستقبله لاسارتي محاولاً التبارك بتاريخه الحافل في القارة السمراء.
ويعتبر مانويل جوزيه من أكثر المدربين تتويجاً بالبطولات مع القلعة الحمراء، حيث حصد البرتغالي كما تلقبه جماهير القلعة الحمراء الدوري المصري 6 مرات، كأس مصر مرتين، السوبر المصري 4 مرات، دوري أبطال أفريقيا 4 مرات، السوبر الأفريقي 4 مرات بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في عام 2006.
فيما خاض لاسارتي 11 مباراة محلية حيث خسر المباراة الأولى له أمام بيراميدز 1-2 قبل أن تبدأ انتصارات الأهلي المتتالية في الدوري والتي شهدت نجاح حامل اللقب في الفوز بـ9 مباريات متتالية.
بينما على صعيد المباريات الأفريقية خاض الأهلي تحت قيادة لاسارتي 5 مباريات حقق المارد الأحمر فوزين وتعادل وخسارتين في دور المجموعات في بطولة أفريقيا حتى الآن.
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