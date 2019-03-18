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حلمى طولان يمنح لاعبى الاتحاد راحة 72 ساعة قبل الاستعداد للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح حلمى طولان لاعبى الاتحاد راحة سلبية 72 ساعة عقب التعادل الإيجابى مع حرس الحدود، فى المباراة التى أقيمت مساء الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بهدف لكل فريق.

ويوجه الاتحاد السكندرى نظيره الأهلى فى الأسبوع الـ 28 من عمر الدورى الممتاز والمقرر لها 2 أبريل المقبل على ملعب برج العرب.

وأبدى طولان رضاه التام عن الروح التى خاض بها اللاعبون مباراة الحدود، مؤكدا عدم رضاه عن التعادل، وأنه كان يتمنى الفوز ولكن الخروج بنقطة أفضل فى ظل الصراع الرهيب على الهروب من القاع، وهو الهدف الأساسى خلال المباريات المقبلة.

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