شاهد.. كيف احتفل لاعبو الزمالك بعد التأهل لربع نهائى الكونفدرالية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو الزمالك والجهاز الفنى، بالرقص والهتاف "أو زملكاوى" عقب التعادل سلبيًا مع نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ستاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.
وسيطرت أجواء الفرحة على أفراد بعثة الزمالك، بعد الصعود لدور الـ 8 واستكمال المشوار بالكونفدرالية الأفريقية، متصدرا قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.
ومن المقرر أن يلتقى الزمالك فى ربع النهائى مع واحد من الفرق الثلاثة التالية: "حسنية أغادير المغربى، النجم الساحلى التونسى، نكانا الزامبى"، حيث سيعد الفريق الوحيد الذى يتجنب الفريق الأبيض مواجهته هو جورماهيا الكينى الصاعد معه من نفس مجموعته.
جاء مشوار الزمالك فى المجموعة بدايته من كينيا بالهزيمة من جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل مرتين على ملعبه فى برج العرب بنتيجة 1 / 1 أمام نصر حسين داى وبترو أتلتيكو على الترتيب ثم تحقيق الفوز الأول فى أنجولا أمام بترو أتلتيكو بهدف نظيف ثم الفوز على جورماهيا فى برج العرب برباعية نظيفة وجاءت النهاية اليوم بمواجهة نصر حسين داى الجزائرى والتى انتهت بالتعادل السلبى.
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