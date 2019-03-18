شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف احتفل لاعبو الزمالك بعد التأهل لربع نهائى الكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو الزمالك والجهاز الفنى، بالرقص والهتاف "أو زملكاوى" عقب التعادل سلبيًا مع نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ستاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وسيطرت أجواء الفرحة على أفراد بعثة الزمالك، بعد الصعود لدور الـ 8 واستكمال المشوار بالكونفدرالية الأفريقية، متصدرا قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك فى ربع النهائى مع واحد من الفرق الثلاثة التالية: "حسنية أغادير المغربى، النجم الساحلى التونسى، نكانا الزامبى"، حيث سيعد الفريق الوحيد الذى يتجنب الفريق الأبيض مواجهته هو جورماهيا الكينى الصاعد معه من نفس مجموعته.

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