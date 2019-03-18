الحذاء الذهبي.. ميسي يغرد وحيدا بـ هاتريك جديد وسط صراع إيطالي.. وصلاح في واد آخر

أحمد هاني
واصل ليونيل ميسي نجم برشلونة ابتعاده بالصدارة على الحذاء الذهبي بعد تسجيله هاتريك أمام ريال بيتيس ليرفع رصيده لـ 29 هدفًا، ليبتعد عن أبرز ملاحقيه في القائمة كليان إمبابي لاعب باريس سان جيرمان صاحب الـ 26 هدفًا.
ويشهد جدول الترتيب صارع خاص بوجود 3 من الدوري الإيطالي في القائمة هم "رونالدو، وكوالياريلا، و بيوتيك"، لكن كوالياريلا يبتعد بـ 21 هدفًا، لكن الثنائي الأخر يدخلان بـ 19 هدفًا.
وعلى جانب آخر واصل محمد صلاح نجم ليفربول الابتعاد في الترتيب، ويحتل حاليًا المركز السابع عشر بـ 16 هدفًا و 34 نقطة.
وتقضي لوائح الحذاء...
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