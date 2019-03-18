النشرة الرياضية..الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية.. وليفربول يعود لصدارة بريميرليج مؤقتًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، لأبرز الأحداث ليوم الأحد 17 مارس 2019.

بحضور رمضان وناصر ونيدفيد.. المنتخب الأولمبي يطير إلى إسبانيا

غادرت بعثة المنتخب الأولمبي القاهرة صباح اليوم الأحد متوجهة إلى اسبانيا للدخول في معسكر مغلق لخوض مباراتين وديتين أمام أمريكا وهولندا يومي 22 و26 مارس، استعدادًا لخوض نهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

بالفيديو.. بمشاركة صلاح.. ليفربول يعود لصدارة بريميرليج مؤقتًا بالفوز على فولهام

استعاد فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على فولهام بهدفين مقابل هدف، في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ31 من مسابقة بريمرليج.

المنتخب يبدأ استعداداته للنيجر.. و14 لاعبًا في أول مران

بدأ المنتخب الوطني اليوم الأحد استعداداته لمباراته أمام النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، التي تُقام يوم 23 من شهر مارس الجاري.

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الزمالك يقتنص تعادلا صعبًا أمام نصر حسين داي ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

تأهل فريق الزمالك، مساء اليوم الأحد، للدور ربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل السلبي أمام نصر حسين داي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

الأهلي يستعد للقاء القمة بمباراة ودية.. ومعلول ينضم للمنتخب التونسي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية يوم الخميس المقبل، استعدادا لمواجهة الزمالك المقبلة، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يفقد لاعبين في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

تلقى الزمالك ضربة موجعة ، قبل مباراة الفريق بذهاب دور الثمانية للبطولة الكونفدرالية، بعد تأكد غياب ثنائي الفريق فرجاني ساسي وحميد أحداد عن ذهاب ربع نهائي البطولة الأفريقية.

ديربي ميلان يفي بوعده.. الإنتر يوجه ضربة ثلاثية لغريمه بالدوري

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا ثمينًا على غريمه ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو" في قمة الأسبوع الـ28 من مسابقة الدوري الإيطالي.