رئيس الزمالك يوجه رسالة للخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد رئيس نادي الزمالك أن ما حدث من جماهير الأهلي خلال مواجهة شبيبة الساورة الجزائري على ملعب برج العرب بالأسكندري، لن يمر مرور الكرام.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أنه لا يرغب في أن تكون جماهير الأهلي والزمالك في حالة حرب، خاصة أن مصر مقبلة على استضافة كأس أمم أفريقيا 2019.

وقال رئيس الزمالك: "ما حدث بالأمس من جماهير الأهلي لن يمر مرور الكرام، لن أسمح بأن أتعرض للسب وكذلك لنادي الزمالك الذي يعد مسؤولًا مني".

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وأكمل: "ماذا لو قامت جماهير الزمالك بسب الخطيب والنادي الأهلي خلال المباريات المقبلة؟ لن استطيع أن أتحدث أو استنكر الأمر".

وأضاف: "ما يحدث بسبب مسؤولي الأهلي سيتسبب في أزمة كبيرة بين جماهير الفريقين، وهو ما لا نريده بالتأكيد".

واختتم: "لآخر مرة أقولها، من فضلك يا خطيب، أغلق مصانع -قلة الأدب- التي تحدث في الأهلي، نريد أن تلتف الجماهير بجميع الانتماءات حول المنتخب في بطولة أفريقيا، لا نريد حرب".