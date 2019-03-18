رئيس الزمالك: الاتحاد الأفريقي يكرهنا .. وجروس وتر الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد رئيس الزمالك، أن كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض كان سببا في توتر الجماهير طوال اللقاء أمام نصر حسين داي الجزائري بالكونفدرالية ، بسبب قراراته في تأخير استبدال اللاعبين، في ظل ظهور البعض مجهد ويحتاج للتغيير

وتأهل الزمالك ، الى دور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية وتصدر الفريق الأبيض المجموعة برصيد 9 نقاط وتأهل معه جورماهيا الكيني برصيد 9 نقاط أيضا وجاء بترو اتليتكو في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ونصر حسين داي في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور:" الاتحاد الأفريقي طول عمره يكره الزمالك واسند مباراة نصر حسين داي لحكم دون المستوى".

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وأضاف:" الحكم الأول ومساعده والمدير الفني لفريق الزمالك تسببوا في توتر الجماهير، فالأول كانت أغلب قراراته غير موفقة وكان ينقصه احتساب ركلة جزاء ضدنا".

وأوضح، أن جماهير الزمالك كانت طوال اللقاء خائفة من احتساب ركلة جزاء ضد الفريق الأبيض بسبب قرارات حكم المباراة الخاطئة.

وأتم تصريحاته:" حتى الآن لا أعلم لماذا أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه الثنائي حميد أحداد وفرجاني ساسي، والتي كانت سبب في غيابهم عن المباراة المقبلة بالدور ربع النهائي بالبطولة".