البعثة المصرية تحصد 10 ميداليات جديدة في اليوم الثالث بالأوليمبياد الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: استأنفت مسابقات الأوليمبياد الخاص والمقام حاليا في أبو ظبي، ليوم الأحد 17 مارس، ثالث أيام الأوليمبياد. وشهد اليوم تتويج البعثة المصرية بـ10 ميداليات. توج اللاعب سامح نبيل عياد بالميدالية الذهبية في سباقات الفردي بالبولينج، واللاعبتان إسراء محمد بالميدالية الذهبية واللاعبة سعاد محمد بالميدالية الفضية في مسابقات الفردي بالبولينج. كما توج الفريق المصري للتزلج علي العجلات، بالميداليتين الفضية والبرونزية. Advertisements وتوج البطل محمد فرغلي بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال. وفي سباق تنس الطاولة، توجت اللاعبة فاطمة بالميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقات تنس الطاولة. وفاز أيمن صبور بالميدالية الفضية والمركز الثاني، في سباق ٥٠ متر صدر، و٢٠٠ متر حره. وفي مسابقات دفع الجلة، توج اللاعب عبدالله أحمد بالميدالية البرونزية، واللاعب محمد عبد الكريم حماد بالميدالية الفضية.

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