كرة طائرة.. الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي للسيدات بالفوز على كانون الكونغولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

افتتح الأهلي مشواره بالفوز على كانون الكونغولي في أولى مبارياته ضمن مواجهات المجموعة الأولى ببطولة افريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وفاز الأهلي على كانون الكونغولي بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-12، 25-11، 25-14).

وبهذه النتيجة إرتفع رصيد الأهلي إلى 3 نقاط في المجموعة الأولى، بينما أصبح رصيد كانون الكونغولي بدون أية نقطة.

وجدير بالذكر أن فريق الأهلي للكرة الطائرة سيدات هو الأكثر تتويجا بالبطولة الإفريقية برصيد 9 ألقاب.

ويتواجد الأهلي وكانون الكونغولي في المجموعة الأولى التي تضم الجمارك النيجيري وإس إف إيه بطل بوركينا فاسو.

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ملخص المباراة

بداية قوية للأهلي بالشوط الاول حتى وصلت للنتيجة 6-2، واتسع الفارق إلى 5 نقاط عند النتيجة 8-3، وحافظت لاعبات الفريق الأحمر على فارق الخمس نقاط حتى وصلت النتيجة عند 12-7.

ونجحت لاعبات الأهلي في توسيع الفارق إلى 7 نقاط عند النتيجة 16-9، ثم إلى 10 نقاط عند النتيجة 20-10، قبل أن يحسمن الشوط الأول لصالحهن بنتيجة 25-12.

شهد الشوط الثاني بداية متوازنة بين الفريقين حتى وصلت النتيجة 3-3، لكن لاعبات الأهلي حصلوا على 5 نقاط متتالية، ليتقدموا بالنتيجة 8-3، ووسعت اللاعبات الفارق إلى 7 نقاط عند النتيجة 10-3، ووسعوا الفارق مرة أخرى إلى 11 نقطة عند النتيجة 16-5.

وحافظت لاعبات الأهلي على تقدمهن في الشوط الثاني ونجحن في حسمه بنتيجة 25-11، ليتقدموا في المباراة بنتيجة 2-0 في عدد الأشواط.